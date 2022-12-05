投資人看好中國放寬疫情限制措犯 在美上市中國股票群起飆漲

在中國放寬更多新冠疫情限制以加速經濟重啟後，在美國上市的中國公司股價周一 (5 日) 大漲。

追踪納斯達克金龍中國指數的景順金龍中國 ETF 在盤前交易中上漲近 6%。阿里巴巴 (BABA-US) 和拼多多 (PDD-US) 分別上漲 4.4% 和 3.66%，而騰訊音樂娛樂 (TME-US) 上漲 3.24%。中國電動車品牌蔚來 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US) 分別上漲 6% 和 12%。嗶哩嗶哩 (BILI-US) 上漲 16%。

金龍中國指數包含 65 家在美國公開交易的中國企業普通股。它們大部分業務在中國境內。

在經濟放緩和民眾動盪情況下，包括北京和深圳在內的一些大城市正在採取措施放寬新冠篩檢要求和檢疫規定。這代表了中國過去兩年實施封鎖和頻繁檢測的零容忍態度發生了轉變。

《路透》引述知情人士的話報導，中國準備宣布全國降低檢測要求，並允許陽性病例和密切接觸者在特定條件下在家隔離。

基於政策的變化，摩根士丹利將中國股票評級調升至加碼。近兩年來，摩根士丹利一直給予中國股票同權評級。

大摩指最近的事態發展是「通往後新冠疫情最終重新開放的確定路徑」。

代表香港上市的 30 家最大科技公司的恆生科技指數在亞洲交易時段飆升 8%。中國在岸和離岸人民幣兌美元匯率自 9 月中旬以來首次突破 7 美元。