我11月外匯存底創新高 增額創近2年最多

台灣央行今 (5) 日公布我國 11 月底外匯存底為 5522.01 億美元，較上月底大增 94.09 億美元，創歷史新高，增額也創 2021 年 2 月以來新高，央行外匯局長蔡烱民表示，外資 11 月加計盈餘匯出約 20 億元後的淨匯入約 60 多億美元，是近幾個月來首見。

11 月外匯存底大增主要是因外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節，蔡烱民進一步說明，11 月對美國公債收息現金較多，同時各貨幣對美元升值，再加上 11 月有幾日因匯市供需變化相對大而進場。

蔡烱民指出，外資 11 月呈現匯入，是幾個月來首見，但未來仍很難說；截至 11 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5,148 億美元，較上月大增 1030 億美元，約當外匯存底 93%，較上月上揚 17 個百分點。

央行統計，11 月美元指數回跌多達 5%，主要非美貨幣連袂轉強，歐元升值 3.84%、英鎊升 3.22%、澳幣升值 4.25%、加幣升值 0.31%、日圓升值 6.57%、星元升值 2.85%、瑞郎升 4%，而人民幣也升 1.87%。

蔡烱民不諱言，今年以來約有一半的月數央行均有進場調節，至於美元指數未來走勢，「還是很難講」，由於聯準會還是以通膨為首要目標，會決定其貨幣政策走向，若物價還是居高不下，對美元指數會有支撐力量，而目前看來，聯準會鷹派態度略緩和，市場一般預期，未來升息幅度會相對沒有那麼大。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 10 月底來到 3.0524 兆美元，月增 234 億美元，日本來到 1.0783 兆美元，月減 431 億美元，瑞士 8146 億美元，月減 94 億美元，沙烏地阿拉伯 4401 億美元，月減 44 億美元，香港 3960 億美元，月減 45 億美元；南韓 11 月來到 3923 億美元，月增 17 億美元，而印度至 11 月 25 日來到 4873 億美元，月增 165 億美元。