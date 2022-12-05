盤中速報 - 潤泰全(2915)急拉2.02%報70.7元，成交2,830張

潤泰全(2915-TW)近5分K漲速2.02%，05日09:14報70.7元，成交2,830張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
潤泰全(2915-TW)近5日股價上漲1.82%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲1.77%。台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,880 張
- 外資買賣超：+4,225 張
- 投信買賣超：-77 張
- 自營商買賣超：-268 張
- 融資增減：-620 張
- 融券增減：+6 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.62%
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原投組報酬率
+12.99%
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投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
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