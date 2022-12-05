盤中速報 - 台船(2208)急拉2.25%報20.4元，成交1,840張

台船(2208-TW)近5分K漲速2.25%，05日09:14報20.4元，成交1,840張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台船(2208-TW)近5日股價上漲8.72%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.98%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,775 張
- 外資買賣超：-1,674 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：-104 張
- 融資增減：+1,212 張
- 融券增減：+145 張
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