盤中速報 - 裕民(2606)急拉2.17%報47.0元，成交1,480張

裕民(2606-TW)近5分K漲速2.17%，05日09:11報47.0元，成交1,480張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
裕民(2606-TW)近5日股價上漲0.54%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.98%。台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,087 張
- 外資買賣超：+672 張
- 投信買賣超：+2,343 張
- 自營商買賣超：-928 張
- 融資增減：+173 張
- 融券增減：-90 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.78%
$12,978
原投組報酬率
+23.34%
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投組標的成分
40%
1513
20%
1342
20%
3289
10%
5243
10%