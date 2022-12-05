盤中速報 - 裕民(2606)急拉2.17%報47.0元，成交1,480張

裕民(2606-TW)近5分K漲速2.17%，05日09:11報47.0元，成交1,480張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

裕民(2606-TW)近5日股價上漲0.54%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲0.98%。台灣加權指數上漲1.3%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,087 張
  • 外資買賣超：+672 張
  • 投信買賣超：+2,343 張
  • 自營商買賣超：-928 張
  • 融資增減：+173 張
  • 融券增減：-90 張

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  • 10%

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  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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