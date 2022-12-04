〈觀察〉安控廠迎接AIoT時代 整合產品資源卡位商機

隨著 5G、AI、IoT 技術成熟，人工智慧物聯網 (AIoT) 進入快速成長階段，醫療照護、傳產製造、智慧交通等垂直場域陸續導入多項應用，國內安控廠積極將監控產品進行軟硬體整合，拓展市占卡位商機。

業界指出，監控產品屬於剛性需求，IoT 產品發展初期是以智慧音響居多，進一步控制家裡家電產品，隨著技術提升，影像也成為產品核心，透過聲音、影像的結合來操控任何項目，因此延伸出智慧交通、智慧家庭、智慧城市、智慧製造等。

5G、AI 等技術應用發展成長下，AIoT 產品百花齊放，據 Gartner 研調資料顯示，2020-2025 年 AIoT 應用市場將在軟體解決方案及行業集成服務有強勁成長， 2025 年全球 AIoT 產業市值將達 4500 億美元、逾新台幣 12.5 兆元。

另外，工業局引述研調機構 IoT Analytics 研究指出，全球企業物聯網市場在 2021 年增長 22%，達到 1579 億美元，預計總市場規模至 2027 年將擴大至 5250 億美元。

安控廠迎接 AIoT 時代來臨，開始調整營運策略，晶睿 (3454-TW) 轉型跨入全方位解決方案供應商，搶攻智慧城市、交通運輸、醫療、教育、自動化等垂直市場，預期今、明年相關營收有望兩位數成長，同時推出全新雲端服務 VORTEX，為首次結合訂閱制商業模式推出的雲端安防服務。

昇銳 (3128-TW) 看準未來 AIoT 智慧居家產品，斥資 8.5 億元建置新廠辦大樓，將分為辦公樓與生產區，預計 2025 年中完工，產能將提升 2 至 2.5 倍，有望成為台灣最大 AIoT 廠。

奇偶 (3356-TW) 透過既有軟體技術，自去年第四季開始研發 Analog 相關 AI 安控產品，並在第二季底開發完成，包括將產品導入高清相機、連網、AI 功能等。