Q4旺季不旺 台灣11月出口續衰恐連3黑

財政部 7 日將公布 11 月進出口統計，受升息、通膨影響，市場預估 11 月出口值可能落在 383~395 億美元區間，年減幅約 5%~8%，第 4 季不僅「旺季不旺」，還可能是全年最慘的一季。

我國今年出口表現「開高走低」，上半年在電子、傳產同步拉抬下，帶動出口值締造連續 26 個月正成長紀錄，但受通膨與聯準會激進升息衝擊，9 月出口開始翻黑終止正成長。

根據財政部預估，在終端需求轉疲、市場看淡產業景氣加上去年基期偏高等因素影響，11 月出口恐將延續上月衰退趨勢，陷入連續 3 個月負成長窘境，儘管第 4 季出口衰退壓力增加，但今 (2022) 年全年出口值創新高仍毫無懸念。

觀察 10 月主要出口貨類表現，11 項貨類中，有 8 項貨類出口值衰退，其中電子、資通與視聽產品表現優於傳產貨類，其中電子零組件出口值 169 億美元、年增 15.9%，不僅重新回到雙位數正成長，更是連續 42 個月正成長。

財政部分析，10 月出口年減幅衰退，除與去年同期的高基期有關外，最主要因素還是與高通膨壟罩，各國啟動升息循環，以及中國清零抗疫政策，使得國際間終端需求下滑趨勢擴大蔓延，產業庫存壓力有增無減。

財政部指出，在國際品牌行動裝置帶動拉貨潮，高速運算、車用電子與創新科技應用產生抵銷效果，使得 10 月出口值的減幅較 9 月縮小，優於原本預期，但她也強調，即便衰退幅度縮小，但仍無法改變出口放緩的趨勢。

