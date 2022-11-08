〈進出口統計〉新機拉貨助攻10月出口399.3億美元減幅縮小 全年出口創新高「無懸念」

財政部統計處今 (8) 日公布 10 月進出口統計，受惠於新興科技需求與智慧型手機拉貨效應，單月出口值 399.3 億美元，年減幅僅 0.5%，優於原本預期，但統計處處長蔡美娜說，從產業看淡景氣與季節性因素綜合推估，預估 11 月出口值可能落在 383~395 億美元，年減幅約 5%-8%，但全年出口值創新高仍毫無懸念。

蔡美娜表示，10 月出口年減幅衰退，除與去年同期出口值跨越 400 億元，墊高基期有關外，最主要因素還是與高通膨壟罩，各國啟動升息循環，以及中國清零抗疫政策，使得國際間終端需求下滑趨勢擴大蔓延，產業庫存壓力有增無減。

蔡美娜說，所幸有國際品牌行動裝置帶動拉貨潮，高速運算、車用電子與創新科技應用產生抵銷效果，使得 10 月減幅較 9 月縮小，優於原本預期，但她也強調，即便衰退幅度縮小，仍無法改變出口放緩的趨勢。

11 項主要貨類中，高達 8 項貨類出口值衰退，其中電子、資通與視聽產品表現優於傳產貨類，其中電子零組件出口值 169 億美元、年增 15.9%，不僅重新回到雙位數正成長，更是連續 42 個月正成長。

蔡美娜表示，電子零組件成長成功止住總出口衰退跌勢，如果剔除電子零組件貨類，總出口年增幅衰退幅度將擴大至 - 9.8%。

至於資通與視聽產品，受惠於新品效應與雲端資料服務需求增加，帶動 10 月出口值 65.5 億美元，創下單月新高紀錄，年增幅也回升至 11.4%。

在光學器材部分，蔡美娜指出，受到電視、電腦終端需求不振，使得客戶端持續消化庫存，進貨相對減少，加上國內面板廠商擴大減產當中，使得 10 月光學器材出口值 7.1 億美元，年減幅擴大至 - 42%，創下近 13 年來低點。

在傳產貨類部分，礦產品受柴油需求所帶動，單月出口值 15.6 億美元、年增幅 54.2%，但其他傳產貨類包括塑橡膠、金屬與其製品因價格走跌，加上買氣還看不到落底反彈的跡象，拖累單月出口值分別年減 28.7%、27.6%。另外，紡織品單月出口值也較去年減少 23.5%，主要是通膨抑制服飾消費，客戶訂單從長單變成短單所致。

展望後市，蔡美娜認為，在新興應用科技與終端產品對晶片的需求拉抬下，加上適逢中國與歐美年終採購旺季，預期將有助於維繫出口動能，看好電子零組件、資通與視聽產品出口規模可望改寫紀錄，全年出口值創新高「深信不疑」。

但要注意的是，在全球升息趨勢與通膨壓力下，加上俄烏戰爭未歇、疫情與美中科技戰等不確定因素，都將加深經濟前景疑慮，並進一步壓抑第 4 季出口表現。



