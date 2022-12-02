豐田汽車獲得資金在英國開發氫燃料版Hilux皮卡

由汽車巨頭豐田汽車 (TM-US) 牽頭的財團，將獲得數百萬美元的資金用於在英國開發氫燃料電池皮卡車。

豐田在周五 (2 日) 發表聲明表示，其 Hilux 皮卡的燃料電池原型將在其位於英格蘭東米德蘭茲郡 Burnaston 廠開發。

豐田汽車英國公司 (TMUK) 將領導該財團，該財團募得 570 萬英鎊（約 700 萬美元）的產業資金和英國政府的 560 萬英鎊補助。Thatcham Research、D2H、ETL 和 Ricardo 也參與了該項目。

雖然該計畫由 TMUK 牽頭，但豐田表示「技術支持」將來自豐田汽車歐洲研發部。

它補充指出，「在資金投標範圍內，初始原型 Hilux 車輛將於 2023 年在 Burnaston 生產。」「一旦結果性能證明成功，目的就是為小批量產預作準備。」

燃料電池技術涉及將儲罐中的氫氣與氧氣混合，從而產生電能。正如美國能源部替代燃料數據中心所說：「燃料電池電動車只排放水蒸氣和熱空氣，不會產生尾氣排放。」

Hilux 的原始版本可以追溯到 1960 年代，之後已陸續開發出數款車型。英國政府表示，燃料電池 Hilux 將「非常適合在電動車無法充電的孤立環境中使用」。

這是豐田在該領域的最新舉措。早在 1992 年，該公司就開始致力於燃料電池汽車的開發。2014 年，它推出氫燃料電池轎車 Mirai。

除了 Mirai，豐田還參與了大型氫燃料電池汽車的開發。其中包括一輛名為 Sora 的公共汽車和重型卡車的原型。除了燃料電池，豐田還考慮在內燃機中使用氫氣。

雖然該公司以其混合動力和氫燃料電池汽車而聞名，但它也試圖在競爭日益激烈的電池電力市場中採取行動，特斯拉和福斯汽車等公司正在爭奪這一市場地位。

英國希望 2030 年起停止銷售全新柴油和汽油汽車和貨車。它將要求從 2035 年起，所有新車和貨車都實現零尾氣排放。