廣錠儲能新品上市 與MIH聯盟規劃V2G應用

工業電腦廠廣錠 (6441-TW) 今 (2) 日表示，目前在手、確定將於明年建置的儲能系統容量約 20.6MW，將帶動營運表現，此外，公司與 MIH 電動車聯盟展開合作，探討共同發展 V2G(汽車對電網) 應用的可能性。

廣錠今日舉行儲能系統上市發表會，MIH 執行長鄭顯聰也到場力挺，引發關注，對此，廣錠表示，當初 MIH 創立時就已加入，加上發展充電樁、儲能系統，因此雙方也在過去一年積極討論關於 V2G 的合作應用。

在儲能系統布局上，廣錠除已開始交貨給合騏 (8937-TW) 與亞通 (6179-TW) 合資的亞格一儲能外，也拿下嘉義、雲林、苗栗等多個儲能案場及能源公司訂單，明年預計建置 20.6MW、後續還有約 50MW 的訂單。

此外，廣錠也預計明年第一季在蘆竹示範場域導入太陽光電系統，建立整套光電儲能解決方案外，後續也不排除規劃自建場域，再出售給綠能基金；另一方面，廣錠也與多家建商合作，除了佈局未來家用儲能趨勢，也能藉此擴大充電樁產品出貨。

廣錠強調，將持續以 100% 在地設計製造國產化為目標，發展自有品牌電場級儲能系統，目前 Mega 級電場儲能系統也通過 IEC60730/IEC62619/UL1973 等多項國際認證，不僅協助台灣再生能源穩定發展，能源更將是未來營運成長的火車頭。