泰山決議處分4.35萬張全家股票 交易金額逾82億元

泰山 (1218-TW) 今 (2) 日召開董事會，晚間公告決議在不超過 4.35 萬張額度內，處分全家 (5903-TW) 股票，依全家今天收盤價 189.5 元計算，若全數處分，總交易金額將達 82.43 億元。

泰山目前持有全家股票 50136 張，持股比例 22.46%，如依泰山董事會決議全數處 4.35 萬張，持股將降至 6636 張，等於將出脫手中持股的 86.76%。

泰山指出，董事決議處分對全家的持股，活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構。

泰山指出，獨立董事杜英達今天在審計委員會及董事會表達因此案有太多空白授權，且處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法 185 條之規定，所以反對此案。

但泰山強調，關於處分泰山公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。

泰山去年才經歷經營權之爭，但是戰火似乎未完全平息，大股東龍邦 (2514-TW) 集團今年持續買進泰山股權，持續加碼對泰山持股，旗下保勝投資自 8 月 24 日至 11 月 28 日，共投入 3.13 億元，以每股購入均價 36.91 元，買進泰山股票 8504 張，若加上龍邦對泰山持股 32.36%，合計龍邦集團持有泰山股權已進一步拉高到 42.16%。

同時，市場解讀，龍邦持續加碼泰山股權一步步進逼泰山的經營權，主要也是看上泰山手中持有 22.46% 的全家股權，但今天泰山則透過董事會決議要處分此「金雞母」。