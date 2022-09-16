保瑞攜手台睿 開發生產口服癌症製劑

保瑞 (6472-TW) 今 (16) 日宣布，將攜手台睿生技 (6580-TW) 合作口服癌症製劑 CVM-1118 的委託研發生產；目前保瑞已完成階段性研發工作，後續將生產 CVM-1118 的臨床試驗藥品，以及未來上市後的口服製劑量產。

台睿開發的 CVM-1118 為新一代的口服抗癌小分子藥物，抗癌效果佳、安全性高、具有多重標靶的作用機制，以及抑制癌細胞類管道形成的作用，可有效毒殺癌細胞並抑制惡性腫瘤移轉。

CVM-1118 已在美國與台灣完成第一期人體臨床試驗，正在執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗。台睿表示，期望將 CVM-1118 口服膠囊製程技術移回國內，借重保瑞在 CDMO 的優勢，優化該產品製程包括製程開發、試製到後續量產。

保瑞表示，除了生產製造，同時也以自身研發優勢協助客戶進行產品開發評估與建議，提供一條龍的客製化服務，而與台睿合作的 CVM-1118 即是從前端開發的品項之一，該品項為全新合成的小分子原料，藥品製程開發與試製層面難度高，藉此展現公司在 CDMO 的開發實力。

生產製造副總經理張振棠表示，此合作案將由保瑞旗下益邦竹南廠負責製程優化，利用製造技術優勢與既有口服控釋劑型用藥生產鏈，進行新藥試製及成品化驗，未來也能利用控釋劑型膠囊充填技術，協助開發新劑型。