群創子公司CarUX 獲頒BMW 2022供應商創新獎

面板大廠群創 (3481-TW) 子公司 CarUX(群豐駿) 報捷，在今年 11 月 17 日榮獲德國寶馬汽車 (BMW AG) 頒發的 2022 BMW 供應商創新獎 (Supplier Innovation Award) 殊榮，展現 CarUX 在大型車載顯示器的策略，並肯定 CarUX 解決方案符合豪華汽車內飾設計的用戶體驗。

群創表示，德國寶馬汽車供應商創新獎共分為六個類別，包含動力傳動系統和電動汽車、可持續性、數字化、客戶體驗、年度新人獎和出色的團隊表現，在寶馬新 7 系中，搭載由 CarUX 所提供的 31 英吋 8K 全景式後座娛樂顯示器，使汽車成為私人影院空間，因而獲頒供應商創新獎。

CarUX 首席商務官魯迅 (Lucien Van Riel) 表示，很榮幸團隊與寶馬汽車等合作夥伴獲得表彰，未來將持續與所有合作夥伴戮力合作，朝向在新一代用戶體驗中邁出重要的一步。

寶馬汽車採購與供應商網路負責人 Joachim Post 指出，創新是寶馬朝電動汽車、數字化、可持續發展轉型取得成功的關鍵，尤其是在當今充滿挑戰的時代，頒獎典禮將表彰我們與供應商的創新與合作夥伴關係。

群創近年以顯示器核心事業做為根基持續加值，並聚焦利基市場、深化產品價值，創造產業多元發展，同時在車聯網、自動駕駛、5G 風潮帶動下，預期未來車用市場將朝向大型顯示發展、更貼進人性化需求，CarUX 將持續精進提供嶄新駕乘體驗解決方案。