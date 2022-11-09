友達10月營收微幅成長 群創雙減為今年單月次低

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公布 10 月營收，友達在出貨小幅增加下，單月營收小幅成長 5.5% 達 171.8 億元，群創則呈現雙減，單月營收達 156.18 億元，為今年單月次低，整體而言，雙虎營運仍在低檔。

友達 10 月營收為 171.8 億元，月增 5.5%、年減 43.5%，累計前 10 個月營收 2113.2 億元、年減 31.4%，出貨方面，友達統計，10 月面板總出貨面積達 128.1 萬平方米、月增 3.1%。

展望未來，友達形容本波消費市場的景氣循環呈現「斷崖式衰退」，第四季將持續依市場情況動態調整，而依目前市況，估本季面板出貨量將季增 5% 以內，平均價格則將再下滑 5%，此外，為嚴控現金流，也暫緩台中后里 8.6 代線新廠建置計畫。

群創 10 月營收達 156.18 億元，月減 8%、年減 41.7%，為今年次低，累計今年前 10 月營收達 1914.21 億元、年減 35.5%，出貨方面，群創 10 月大尺寸出貨量約 877 萬片、月減 4.9%，中小尺寸出貨量則約 2191 萬片、月減 6.7%。

展望本季，群創認為，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，帶動庫存回到健康水位，但全球景氣仍然嚴峻，將更審慎管理成本支出、產能利用率，估本季大尺寸面板出貨量可望維持上季水準，但價格將季減 5% 以內，中小尺寸面板出貨量則將季減約 11-13%。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW)10 月營收則相對穩健，單月營收達 9.19 億元，月增 10.3%、年增 5.3%，累計今年前 10 月營收達 86.85 億元、年增 2.8%。