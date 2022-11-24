群創攜手SOGO打造體感數位行銷 拚增導購、導流

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (24) 日宣布攜手 SOGO，在其台北復興館打造全台首座 6X3 米虛實互動導購牆，強化數位韌性、OMO 行銷力，同時攜手圓美智能、十三行互動等進行線上線下虛實整合，群創表示，此專案由經濟部工業局、資策會落地驗證計畫支持，未來與 SOGO 不排除進一步擴大合作範疇。

群創資訊及通用產品中心總經理王志鉉指出，場域主導入數位看板，最看重導流導購的解決方案，除能展現企業數位創新力，也有助集客、坪效，群創近年在雙軌轉型策略下，強化垂直整合場域經濟生態系，並陸續在北捷、日藥本舖、SOGO 復興館等，展現軟硬整合實力。

群創本次攜手圓美智能、十三行互動等 SI 廠商在 SOGO 復興館打造 6 米寬 X 3 米高的 Infinity & Beyond 65 吋超窄邊框 4K 影音牆，並搭載 Microsoft Kinect AI 骨架影像辨識、體感追蹤技術，以 3D 粒子科技呈現公共藝術牆，並開發拉霸 (Lucky Draw)、新品王等零接觸體感遊戲。

此外，群創也攜手冠捷科技首次在百貨業導入 31.2 吋 CFA 印刷式彩色電子紙、25.3 吋 Spectra 3100 四色電子紙，同時群創與十三行互動為 SOGO 百貨場域開發的客戶管理系統 (CMS)，整合微軟體感軟體系統，未來將串聯 SOGO 內網與 line OA，建立品牌線下線上購物情境，促成導購與消費者即時回饋。

研調機構 Maximize Market Research 指出，疫情零接觸激發互動顯示螢幕創新科技運用，預期 2027 年互動影音牆產值較達 308 億美元，較 2021 年的 215 億美元，年複合成長率高達 8.5%，其中 LED fine pitch 與 LCD 高階商用顯示器市占各半，分庭抗禮。

王志鉉表示，群創在雙軌轉型策略下，持續拓展場域經濟應用，除了既有零售、交通等專案持續發酵外，他認為充電樁也是未來潛力發展市場之一，觀察現有電動機車充電站的螢幕看板，多為單向訊息提供，並未有更多加值功能，透露群創正持續與供應鏈評估合作。