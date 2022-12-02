台積電摜壓、鴻家軍撐盤 台股跌42點收14970點 周線連5紅

台股今 (2) 日漲多拉回，金融、塑化股賣壓沉重，台積電震盪走弱，但鴻海領軍鴻家軍走揚，風電概念股也獲買盤青睞，帶動大盤一度翻紅，加權指數終場下跌 42.12 點或 0.28%，收在 14970.68 點，成交值 2230.99 億元。台股周線連 5 紅，本周累計上漲 192.17 點。

櫃買指數終場上漲 1.55 點或 0.81%，收在 191.88 點，成交值 768.35 億元。上市櫃成交值合計 2999.34 億元。

台積電 (2330-TW) 今天無力挑戰 500 元關卡，股價震盪走低，終場跌 1.2%，收在 492.5 元；瑞昱、南亞科跌逾 2%；聯發科、聯電小跌作收；國巨、鴻海、華碩等則獲得資金點火，上漲 2-3%；矽力 * - KY 受惠中國逐步解封，車用產品擴大布局，今天股價衝上漲停，達 544 元。

鴻海 (2317-TW) 昨天獲外資翻多後，今天仍表現抗跌，股價一度上漲近 3%，最高來到 106 元，終場收 105.5 元，為近一個月高點。鴻家軍成員之一的廣宇 (2328-TW) 直奔漲停，其他包括正達、乙盛 - KY、碩禾、富鼎、建漢及台揚等也同步大漲。

台積電 (2330-TW) 董事長劉德音於三三會演講，透露對台灣供電問題的擔憂，再生能源題材再度引起關注，風電概念股今日躍居盤面多頭指標，上緯投控 (3708-TW) 盤中大漲逾半根停板，中興電 (1513-TW) 亮燈漲停，華新、大亞、華城、亞力、世紀鋼、台船、永冠 - KY 等均表現剽悍。

金融族群今天摜壓，玉山金、兆豐金、華南金、台新金、第一金等均下跌 1-2%，金控雙雄國泰、富邦也下跌作收，僅開發金收漲。傳產方面，台塑四寶全面走低，台塑重挫近 2%；貨櫃三雄全數收黑，其中長榮跌逾 2% 最重。