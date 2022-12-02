〈焦點股〉鴻海登高一呼 鴻家軍衝鋒廣宇直奔漲停

台股今 (2) 日震盪下挫，失守萬五大關，不過，鴻海 (2317-TW) 逆勢抗跌，也帶動集團成員廣宇 (2328-TW) 直奔漲停，正達 (3149-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 等也同步大漲。

鴻海本周電動車利多消息不斷，轉投資的沙國電動車品牌 Ceer 取得土地，將在沙國興建電動車製造基地外，也傳出正在與福斯汽車洽談，將協助福斯在美國市場重新打造 Scout 次品牌，布局電動休旅車和皮卡。

鴻海今日逆勢走揚，早盤最高來到 106 元，上漲 3 元或 2.9%，盤中站回年線及半年線，子公司也紛紛表態，尤以電動車相關的表現最為強勁，廣宇漲停鎖住 39.75 元；正達大漲 9%，最高 22.4 元，距離漲停僅差一檔。

乙盛最高衝上 66.2 元，也大漲近 8%，並站回所有均線之上，碩禾 (3691-TW) 今日最高來到 119.5 元，拉出半根漲停，富鼎 (8261-TW) 早盤也漲逾 6%，最高來到 121 元。

其餘鴻家軍成員方面，網通廠的建漢 (3062-TW) 及台揚 (2314-TW) 均漲逾 3%，網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)、IC 設計的天鈺 (4961-TW) 也漲 2% 多。