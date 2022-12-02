外資連二買鴻海逾3萬張 調節貨櫃雙雄

台股今 (2) 日壓回整理，台積電領跌，指數終場下跌 42.12 點，收在 14970.68 點，跌破萬五。外資連二買鴻海、共買超逾 3 萬張，再大買 ETF 元大台灣 50 反 1 3.5 萬張，貨櫃雙雄則遭外資調節。

觀察法人今天資金動向，外資小幅賣超 0.45 億元，終止連 3 買；投信買超 6.72 億元，為連 3 買；自營商續站賣方、賣超 36.7 億元。三大法人合計賣超 30.49 億元。

外資大買電子股鴻海 1.6 萬張、力積電 7816 張、群創 7585 張、金寶 6012 張、日月光投控逾 4700 張，景碩及燿華各超過 3000 張。傳產股華新 3.3 萬張、中興電 1.4 萬張。另外，ETF 元大台灣 50 反 1 再獲外資大買 3.5 萬張，期街口布蘭特正 2 也超過 3000 張。

外資賣超方面，大舉出脫元大滬深 300 正 2 2.1 萬張、國泰永續高股息 1.3 萬張、富邦越南逾 1 萬張，其他包括期元大 S&P 原油反 1、元大高股息也遭外資調節。

外資出脫傳產股中鋼 1.1 萬張、台泥 8435 張、陽明逾 7000 張、長榮超過 4500 張，長榮航及中鴻各逾 3000 張。電子股方面，南亞科、台積電各超過 5900 張，聯電也有逾 3500 張。金融股部分，臺企銀、玉山金各逾 1 萬張，中信金超過 5980 張，第一金、兆豐金、國泰金各超過 3800 張。

法人指出，台股短線漲勢過快，將呈現緩漲格局，因 12 月是集團股及投信作帳行情旺季，仍看好 12 月台股表現。

