〈台股盤前要聞〉台積傳在美生產4奈米、八貫獲軍用品訂單 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電傳計劃 2024 年美國亞利桑那廠啟用時，生產 4 奈米晶片，製程較原規劃先進；八貫軍用布局報捷，接獲全球知名軍用品大廠訂單，供應北約軍隊防彈衣關鍵材料。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

彭博：蘋果催促 台積電計劃在美生產 4 奈米晶片

知情人士透露，在蘋果 (AAPL-US) 等美國客戶催促後，台積電 (2330-TW) 計劃 2024 年亞利桑那廠啟用時，將生產 4 奈米晶片，製程較原本規劃先進。閱讀全文...

八貫軍用布局報捷 供應北約軍隊防彈衣關鍵材料

地緣政治動盪，全球軍事投資金額持續升高，八貫 (1342-TW) 近期接獲全球知名軍用品大廠訂單，間接打進北約軍隊防彈衣供應鏈，供應外罩與關鍵核心材料克維拉纖維的添加塗層，加上航太在手訂單推升，明年營運可望再成長。閱讀全文...

金融業最嚴峻的一年 增資 1995 億元創史上最慘

金融業今 (2022) 年營運可說是相當嚴峻的一年，受到股債震盪、防疫保單理賠雙重壓力衝擊，銀行、壽險、產險及金控公司合計增資逾 1995 億元，創史上新高金額。閱讀全文...

面板雙虎市況 群創看庫存已回到正常水準、友達認為需求仍在低點

面板大廠群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥昨 (1) 日表示，黑五購物節銷售數量有達預期，但各大廠為去化庫存，破盤大拍賣，產品平均單價下滑 20%，不過對整體產業庫存降低、明年拉貨動能成長均有幫助。閱讀全文...

面板大廠友達 (2409-TW) 總經理暨達擎董事長柯富仁則說，雙 11、黑五銷售受大環境影響較往年下滑，不過隨著庫存降低，目前已看到需求、材料面板回到健康正常拉動，同時他也透露達擎營運中，教育市場成長最大，明年可望翻倍成長，醫療應用今明兩年則保持 20% 成長空間。閱讀全文...

宏碁陳俊聖：短期營運未有大變化 明年景氣可望回溫

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長暨執行長昨 (1) 日出席醫療科技展，面對整體產業景氣變化，他認為，短期景氣的大方向並未改變，通膨仍是各國政府須優先處理問題，並認為景氣回溫時間仍落在明年。閱讀全文...

台股收復萬五 國安基金、禁空令仍無退場打算

受美股激勵，台股昨 (1) 日大漲重回萬五，外界關注國安基金、禁空令是否功成身退？對此，財政部長蘇建榮表示，聯準會放緩升息腳步，國際股市也會相對穩定，「算是一個好消息」，但國安基金仍會密切關注市場動態。金管會主委黃天牧也指出，穩定台股措施會續留場上，退場關鍵須觀察三個因素。閱讀全文...

我 11 月製造業 PMI 連 5 月緊縮 未來半年展望連 7 月緊縮

中華經濟研究院昨 (1) 日公布 11 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，較上月回跌 1.5 個百分點至 43.9%，連續第 5 個月呈現緊縮，而製造業未來六個月展望指數雖回升 0.5 百分點至 25.3%，仍是連 7 個月緊縮。閱讀全文...

醫療科技展登場 鴻海打造眼底影像解決方案、佳世達明年醫療營收估增 3 成

鴻海 (2317-TW) 攜手揚明光 (3504-TW) 以及長庚，打造手持式智慧眼底影像擷取儀 (JYE01)，目前已於土城長庚醫院進行臨床驗證，預計明年第四季正式上市投入市場，鴻海 B 事業群總經理姜志雄表示，製造產品都先從台灣出發，再進一步拓展到東南亞等海外市場。閱讀全文...

佳世達 (2352-TW) 醫療事業群總經理楊宏培昨 (1) 日表示，解封後醫療設備、醫材回歸基本需求，未來一年都會不錯，加上持續投資併購，明年醫療事業營收成長可望達 3 成。閱讀全文...

國泰世華銀行「又」當機 金管會罕見說重話 檢討層級拉高至董事會

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行昨 (1) 日「又」當機，引發金管會罕見說重話，除了要求國泰世華銀行明天須赴金管會報告，銀行局更直接點名層級到董事會，要求董事會對於當機事件一再發生，董事會應督促經理部門正視，通盤檢討組織文化、部門橫向聯繫是否都出了問題。閱讀全文...



