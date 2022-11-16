寶齡腎臟新藥專利屆滿 明年分潤貢獻有望超越今年

寶齡富錦 (1760-TW) 旗下腎臟新藥拿百磷繼美國專利到期後，日本專利也在本月屆滿，不須支付任何銷售分潤金給發明人，隨著拿百磷銷售量持續增加，加上新增韓國市場，預期明年光是拿百磷銷售分潤金獲利貢獻，有望超越今年全年。

寶齡公告，2001 年 7 月、2005 年 8 月與發明人許振興簽署防止腎臟病患者腎功能衰退醫藥組合物的專利授權合約。美國、台灣及日本等地區相關專利今年 11 月 14 日全部屆期，寶齡依約終止授權合約，且對發明人不再產生任何權利金支付義務。

換言之，寶齡腎臟新藥拿百磷美國、日本專利今年陸續到期且不得延期，不需再支付上億元銷售分潤金給發明人，即日起可 100% 認列銷售分潤金。

寶齡拿百磷是透過美國授權夥伴 Akebia (AKBA-US) 進行全球布局，Akebia 看好在藥品單價提升、銷售策略調整，且患者需終身服用該新藥，不僅上修今年全年銷售額，從 1.6-1.7 億美元增至 1.7-1.75 億美元，明年銷售同步看增。

寶齡今年受惠上半年快篩試劑銷售暢旺、拿百磷銷售分潤金挹注，前三季稅後純益 2.79 億元，年增 155%，每股純益 3.25 元，隨著授權夥伴 Akebia 上修拿百磷全年銷售額，有望推升今年全年每股純益至少 4 元、上看 5 元。

除了美國、日本市場外，拿百磷今年 7 月取得韓國藥證，預計明年第一季會完成當地健保藥價定價，有機會 12 月底先出一批貨至韓國，並有上億元營收貢獻。寶齡表示，依照過去美國銷售經驗，以及韓國授權夥伴 KKKR(韓國協和醱酵麒麟) 過去曾把同成分的藥品推到市占第一，預計會有 75% 患者使用拿百磷。

法人預期，寶齡明年拿百磷獲利貢獻，將受惠拿百磷專利過期，認列所有銷售分潤金、韓國啟動銷售，單一藥品獲利貢獻有望超越今年，另外藥品、醫美、保健業務穩定支撐，估明年全年營收年增 2-3 成。

寶齡 10 月營收 1.12 億元，月減 28.8%、年減 2.88%；前 10 月營收 20.43 億元，年增 31.6%。