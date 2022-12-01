聯準會升息幅度預計減弱 日元兌美元升至3個月高點

日元兌美元匯率周四 (1 日) 升至 3 個月高點，交易員關注聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 關於可能「最快在 12 月」縮減升息的言論。

美元兌日元一度跌至 8 月 26 日以來最低的 136.205，此後來到 136.295，跌幅約 1.32%。

在鮑爾發表評論後，美國公債殖利率隔夜跌至近兩個月低點 3.6%，日元走勢對此一數據極為敏感。

澳洲國民銀行資深外匯策略師 Rodrigo Catril 表示，鮑爾本次談話顯然沒有人們擔心的那麼強硬，觀察到美債長期殖利率的波動，日元轉強是有道理的。

不過，Catril 指出，市場反應仍有些出人意料，因為鮑爾實際上只是重申了最近的觀點，即 12 月的升息幅度有望減小，但終端利率可能還會更高。

市場定價聯準會在下次會議上升息 50 個基點的可能性為 91%，而再次升息 75 個基點的可能性為 9%。峰值預計在明年 5 月左右，為 5% 以下。

在聯準會可能轉向之下，美元兌日元匯率 11 月下跌 7.15%，為 14 年來最差的單月表現。

衝量一籃子貨幣的美元指數，周四也進一步下跌 0.28% 至 105.48。它在 11 月下跌了 5.2%，是自 2010 年 9 月以來最糟糕的單月表現。