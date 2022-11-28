台灣醫科展本周登場 光鼎生技秀開放式Qsep平台應用亮點

光鼎生技 (6850-TW) 今 (28) 日表示，將與「新北市生技產業發展聯盟」共同參加 2022 台灣醫療科技展，並於該主題館內展示光鼎生技核心 Qsep 平台的獨特利基與應用亮點。

在 Qsep 開放式平台架構下，不僅協助第三方試劑開發商能以最低成本開發出符合市場需求的產品與服務，還能進一步帶動光鼎生技旗下儀器與耗材的銷售成長，達到開發商與公司雙贏的目標。

光鼎生技表示，公司致力簡化與優化檢測流程，只要透過樣本製備、核酸擴增 (PCR)、片段分析等三個簡單步驟，舉凡各種應用的試劑開發商皆能在 Qsep 平台上進行產品開發與驗證，且無論搭配任何廠牌的元件分析，都可自成一個專屬檢測平台，快速完成檢測流程並產出報告，讓市場上各類型檢測試劑有如琳瑯滿目的 App，盼成為生醫界的安卓系統 (Android)。

光鼎生技擁有機台、試劑雙核心的研發團隊，並鎖定科研、次世代定序基因檢測、臨床診斷等三大領域應用市場發展。挾開放式平台的優勢，配合全球行銷通路布建效益顯現，光鼎生技在全球科研市場以「坐二望一」之勢，挑戰龍頭安捷倫，並帶動公司近年營運成長快速、接連締造新高紀錄。

展望未來，公司正持續朝分子診斷或檢測之相關應用做技術整合及市場擴大，將營運版圖進一步延伸至多元單核苷酸多態性之應用檢測與臨床診斷等面向。

受惠科研市場需求回升與品牌價值效益顯現，光鼎生技今年上半年歸屬母公司稅後純益達 2376 萬元，年增 95.95%，每股純益 1.08 元，創歷史新高。而累計前 10 月營收為 1.73 億元，幾乎達去年全年水準，今年全年營收、獲利可望再創新猷。