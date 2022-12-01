裕電跨足星國拿下充電樁建置案 擴大耕耘東南亞版圖

裕隆集團旗下充電事業裕電俥電 (YES Charging) 今 (1) 日宣布，裕電充電站技術跨國輸出有成，加入的新加坡重要充電聯盟拿下當地政府指標充電樁建置案，目標未來透過聯盟進一步耕耘東南亞、紐西蘭市場。

裕電俥電由於具備長達 12 年的建置電動車充電站和充電營運系統經驗，獲邀請加入新加坡地鐵公司 (SMRT) 旗下子公司 Strides 組成的充電聯盟，此次標得新加坡政府公共電動汽車充電站 12000 支充電樁的指標標案，將在當地建設其中的 4315 支充電樁。

裕電俥電總經理高秀枝表示，透過此次合作，可提高於東南亞市場的知名度和能見度、隨著 Strides 規劃開拓東南亞市場，有機會透過聯盟共同耕耘東南亞、紐西蘭市場。

由於裕電俥電致力於為新建案、社區大樓和停車場解決電動車充電問題，今年已在北中南成立經銷網絡，布局大型商場、停車場和家用充電樁，為國內電動車快速發展做好準備。

裕電俥電是國內最早的充電營運商，累積安裝、運營 3000 支充電槍，企業夥伴涵蓋 Volvo、保時捷、現代、中華和中油等，並協助國內電動巴士業者開發充電調度管理系統。

在此次標案聯盟中，夥伴 Strides 除了領導聯盟進行整體充電點部署，也負責決定充電樁、充電管理系統、運營系統的選擇；YTL PowerSeraya 為本案提供最優惠的電價，並將電價基準化到市場上，也替聯盟尋找其他替代能源整合充電樁電能；Airetec 則為電動汽車供電設備提供安裝和維護。