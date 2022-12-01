〈醫療科技展〉施崇棠：疫情重塑醫療樣貌 將建構智慧醫療虛實整合系統

2022 年第六屆醫療科技展今 (1) 日登場，品牌大廠華碩 (2357-TW) 也未缺席，董事長施崇棠更出席亞洲醫療科技創新論壇，並以「Healthcare 4.0：The Way to Realize Future Care」為題，說明華碩智慧醫療 4.0 階段成果、未來布局，他表示，疫情重塑醫療系統樣貌，華碩未來將積極建構智慧醫療虛實整合系統。

施崇棠說，疫情催生遠距醫療的重要性，華碩正積極建構智慧醫療虛實整合系統 (Smart Healthcare CPS)，發展下世代、跨醫院的智慧醫療數位基礎建設、智慧醫療數位平台及智慧醫療數位應用三層架構，落實精準醫療、虛擬照護、社區健康管理，並打造更加敏捷韌性的醫療系統。

華碩布局智慧醫療多年，今年在醫療科技展中展出包含 ASUS VivoWatch 5 AERO 健康手環、手持式超音波解決方案、MH3281A 臨床顯示器、EndoAim 人工智慧內視鏡電腦輔助系統、醫療語音病歷記錄、遠距健康照護方案等，期望共同促進台灣醫療院所數位轉型。

華碩表示，近年持續專注人工智慧前瞻演算法，透過軟硬體整合能力，輔助醫療場域診斷、提升作業效率、改善醫療品質，累計目前華碩在全台共有逾 20 間醫院合作夥伴，其中關渡未來醫院，更是首家實際運用次世代醫療資訊系統所建構的雲端病歷醫院。

華碩是與國立陽明交通大學、台北市立關渡醫院共同開發 iHARP 全方位健康長壽創新科技平台，藉由 5G 傳輸技術與雲端科技，匯集醫院健康資料、社區活動資料、個人健康資料等內容，搭配 AIoT 設備及人工智慧演算法，協助社區醫院轉型未來醫院，平台也導入醫療語音病歷記錄。