創源生技培育新公司 加速新應用商品化

創源生技 (4160-TW) 今 (22) 日表示，與母公司訊聯生技 (1784-TW) 共同培育的新公司訊聯細胞智藥，已在外泌體、細胞新藥、再生醫療製劑、基因及細胞治療有相關研發應用，未來會加速技術商品化。

執行長蔡政憲表示，外泌體具有再生修復、免疫調節的功能；事實上，2015 年訊聯就將外泌體技術商品化，應用在居家保養護理，並進一步透過創源旗下分子數位中心的生物模擬技術，在短時間內提供最佳外泌體調控成份與細胞培養條件，快速達到精準治療輔助，目前已經將該產品擴展至神經科、眼科、骨科、皮膚科等領域。

創源旗下分子數位中心，是將實驗室累積的巨量研究數據做自動化分析與預測，藉此降低研發成本、提高實驗成功率。蔡政憲指出，疫情期間，創源協助醫研單位快速掌握 COVID-19 感染途徑，預測新型病毒變異特性。

此外，創源也建立中草藥及清冠一號藥方的作用機制、確認療效，相關研究陸續發表於國際期刊，同時運用 3D 模擬技術，開發退化性關節炎治療胜肽。

蔡政憲表示，由於集團擁有跨領域技術，涵蓋細胞與其衍生物製劑研發、生物模擬計算技術、獨家間質幹細胞製備技術、免疫調節國際專利，以及一站式基因診斷與疾病高風險追蹤系統等，除了帶動公司獲利穩定成長外，也能持續開發新興療法與藥物製劑等。

創源受惠檢測人數提升、新生兒服務涵蓋率衝上 50%，以及多項臨床常規服務產品挹注，累計前三季稅後純益 1943 萬元，年增 107%，每股純益 0.8 元；累計前 10 月營收 4.47 億元，年增 2.51%。