〈陸港盤後〉中國封控立場軟化 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周四（1 日）收盤小漲，滬指漲 0.45%，利多是中國「防疫沙皇」、國務院副總理孫春蘭表示，新冠肺炎病毒致病性減弱，疫情防控面臨新形勢，成為官方防控立場軟化的最新跡象。

滬指周四收盤漲 0.45% 報 3,165.47 點，深成指大漲 1.4% 報 11,264.16 點，創業板指勁漲 1.53% 報 2,381.18 點；兩市成交額合計人民幣 1.0584 兆元。

乳制品、白酒、食品、軟體等類股同步走高，空運、酒店餐飲、中成藥、煤炭、保險、銀行等族群下跌。

香港恒生指數收盤漲 0.75%，香港恒生科技指數大漲 1.08%。

孫春蘭周三在國家衛健委召開座談會，指出隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。

她似乎是中國首位坦承病毒沒以前那麼嚴重的高階官員。會後聲明也顯示，她未提及「清零」，國家衛健委等部會官員也沒提「清零」，改鼓勵年長者打疫苗，官方態度明顯與以往不同。

中共黨媒《環球時報》周四刊出的文章也指出，中國科研團隊的實驗顯示，Omicron 致病力已大幅下降，「這提示我們對於 Omicron 不必過於恐慌」。

彭博報導，知情人士透露，中國政府官員正在擬定第四劑新冠疫苗接種計畫，目前仍未敲定開打時間與施打對象，這是官方可能調整封控政策的另一個徵兆。

與此同時，各地政府也陸續鬆綁防疫措施。彭博報導，消息人士說，北京市政府將允許部分確診者居家隔離，參加者必須簽署一份承諾書，允諾不會在隔離期間外出。知情人士表示，政府官員已經在朝陽區採取上述做法。

深圳市政府官員周三說，原則上要求密切接觸者集中隔離觀察，但政府允許符合居家隔離條件的密切接觸者居家隔離。政府官員並指示，封控管理要快封快解，應解盡解。

成都市衛健委官員則表示，民眾進入辦公大樓，只須出示 72 小時核酸檢測陰性證明，回小區只須出示健康碼。政府官員說，若市民發現企事業單位要求查驗 24、48 小時核酸證明，可打電話舉報。

United First Partners 亞洲研究部主管唐越（Justin Tang）說：「中國政府顯然正在為放寬封控措施做準備，隨著中國加入與病毒共存的行列，將激勵股價走高。」