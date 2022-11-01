WGC：各國央行第三季購買黃金規模創新紀錄 提振需求

世界黃金協會 (WGC) 周二表示，各國央行在 2022 年第三季購買了創紀錄的 399 噸黃金，價值約 200 億美元，這有助於提振全球對黃金的需求。

這一數字達到去年同期的近 4 倍，也使今年迄今的購買總量，達到自 1967 年以來最高，當時美元還採用金本位制。

各國央行基於分散外匯儲備等因素，會選擇購買黃金。最近的買家包括土耳其和卡達的央行，以及一些機構未公開的買盤，即未知的買家。WGC 表示，這種情況並不少見，並非所有國家都會定期公開其黃金購買情況，例如中國和俄羅斯等主要國家，他們即使公布，時間也可能會滯後。

WGC 在其最新的季度報告中表示，珠寶商和金條和金幣的買家，對黃金的需求也很強勁，但提供投資者交易的黃金 ETF 卻呈現萎縮。

WGC 表示，ETF 拋售推動今年第三季金價下跌 8%，但這種價格下跌，有助於刺激對珠寶的需求。

WGC 指出，7 月至 9 月全球黃金需求總量為 1181 噸，較 2021 年同期的 922 噸增長 28%。截至 9 月的一年中，需求已恢復到疫情前的水準。

Commtrendz Risk Management Services 主管 Gnanasekar Thiagarajan 表示，儘管各國央行需求強勁，但黃金價格主要取決於宏觀經濟情緒和美元走勢等外部因素。他補充說，在聯準會周三發表聲明之前，貴金屬一直處於壓力之下。

截至台北時間周二下午 15:11，現貨黃金小幅上漲 1.0%，至每盎司 1648.8 美元。