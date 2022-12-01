美眾院通過立法阻止鐵路罷工 參院最快本周表決

美國眾議院周三 (30 日) 通過一項旨在避免鐵路工人罷工的法案，接下來將送交參議院，最快本周就會進行表決。

上述法案最終以 290 票同意、137 票反對，在眾院獲得兩黨議員通過，該法案將強制執行一項由鐵路公司、工會和拜登政府先前敲定的臨時勞資協議，包含加薪 24% 與增加有薪休假等。12 個鐵路工會當中，有 4 個工會在當時拒絕這項協議。

眾院還通過另一項相關法案，在臨時協議中新增 7 天的有薪病假，這是勞資雙方遲遲未能達成共識的癥結點之一，雖然最終以 221 票同意、207 票反對通過，但只有三位共和黨議員支持這項病假措施，因此，想要在參院獲得足夠共和黨人支持，恐怕沒有那麼容易。

眾院表決通過後，美國總統拜登敦促參院儘速採取行動，他說：「若本周不採取行動，我們的汽車供應鏈、將食物送到餐桌上的能力，以及幫煉油廠清除有害廢物的能力都將受到干擾。」

參院共和黨第二號人物圖恩 (John Thune) 日前表示，許多共和黨人不願意讓國會干預談判，不過一旦法案送交參院，可能還是會有一大票人支持這項議案。

儘管如此，他認為有薪病假條款不會在參院達到 60 票的通過門檻。

美國勞工部長華爾希 (Marty Walsh) 和交通部長布塔朱吉 ( Pete Buttigieg) 周四將針對上述立法，與參院民主黨人進行討論。