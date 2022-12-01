在美上市中概股11月飆漲42% 刷新歷史紀錄

在美上市中概股連續第三天走高，11 月飆漲 42%，寫下史上最大漲幅，利多是中國部分地區鬆綁防疫限制措施，國務院副總理孫春蘭也說，新冠肺炎病毒致病性減弱，疫情防控面臨新形勢，顯示官方立場軟化。

那斯達克金龍中國指數周三（30 日）收盤暴漲 9.6％，全月累計驟漲 42％，市值增加約 2,050 億美元。嗶哩嗶哩、京東 (JD-US) 、拼多多 (PDD-US) 11 月表現不俗，漲幅至少都達到 49％。

美股投資人周三承擔風險的意願提高，也帶動中概股走高。美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三釋出鴿派訊號，表示最快 12 月會放慢升息腳步，激勵那斯達克 100 指數勁漲 4.6%。

中概股扭轉頹勢的因素，包括中國科技巨擘財報報喜、中國經濟重啟的跡象更加明確，以及中國政府出手搶救針房市。

雖然中國經濟重啟的時間表仍面臨高度不確定，但當局採取的緩慢行動，明確指向防疫措施將逐步放寬。

孫春蘭周三在國家衛健委召開座談會，指出隨著 Omicron 病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗累積，疫情防控面臨新形勢、新任務。她似乎是中國首位坦承新冠肺炎病毒沒像以前那麼嚴重的高階官員。

彭博報導，知情人士透露，中國政府官員正在擬定第四劑新冠疫苗接種計畫，原因是政府面臨的「清零」政策退場壓力日益沉重。

與此同時，各地政府也陸續鬆綁防疫措施。北京市政府新聞發言人徐和建表示，全市長期居家老人、遠距上班和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動人員，如果無外出需求，周三起不必參加社區核酸篩查。

深圳市政府官員周三也說，原則上要求密切接觸者集中隔離觀察，但政府允許符合居家隔離條件的密切接觸者居家隔離。