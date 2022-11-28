鐵路工人罷工在即 科技業者改用卡車運送晶片

供應關鍵半導體晶片的科技業者已經開始將貨物運輸從鐵路轉移到卡車，因為全美貨運鐵路勞工罷工迫在眉睫。DHL Global Forwarding 表示，業者已經開始調整輸送方式，以避免鐵路貨運公司被迫提前優先考慮運送的貨物以因應罷工。

改採卡車運輸的科技貨物包括對高科技業和汽車業至關重要的半導體晶片。

DHL Global Forwarding 美洲海運負責人艾爾布蘭德 (Goetz Alebrand) 說，「這些貨物都是來自加州的科技產品。」並指出，由於進入美國港口的貨櫃輪減少，現在的卡車運力比 9 月鐵路罷工首次受到威脅時要多。

他說，「現在有更多的卡車頭和貨櫃拖車，但這並不意味著有足夠的卡車可全面接收所有鐵路貨物。

根據聯邦安全措施，鐵路承運人在罷工日期前 7 天開始為罷工預做準備。承運商開始優先考慮安全敏感材料的保護和移動，例如用於飲用水的氯和鐵路停運期間的危險材料。

在罷工日期前 96 小時，不再運輸化學品。根據美國化學委員會的數據，鐵路業數據顯示，在 9 月 10 日那一周，由於之前的罷工威脅，鐵路停止接收貨物，化學品運輸量減少了 1975 車廂。

預計美國鐵路協會將公佈其規劃步驟，類似於 9 月宣布的那樣。

艾爾布蘭德說，客戶的貨物不具有易腐爛或危險品的特徵，只是等待運輸。平均而言，清理停滯一天的貨品大約需要 2 到 3 天時間。9 月罷工前的貨櫃被滯留了大約 48 小時，需要 6 天時間才能清理乾淨。

鐵路罷工造成的延誤只會增加托運人向鐵路公司支付的遲交貨物滯納金。

艾爾布蘭德說，「DHL Global Forwarding 已告知客戶鐵路罷工可能對其營運造成的嚴重影響，包括延誤以及相關的滯留費和滯期費。」他補充說：「我們的首要任務是讓它們了解這種情況，以便為延遲接收商品的風險做好準備。」

DHL Global Forwarding 也在尋找貨櫃集散場地點，作為應急措施，它正在盡可能地將進口箱移出鐵路站場，並檢視所有使用鐵路的進出口流程，以檢查卡車運輸是否是一種選擇，以防萬一罷工。

DHL 關注的地區包括從休士頓港接收貨物的達拉斯和沃思堡。由於擔心西海岸港口工人罷工，貨物進出口從西海岸港口轉移到墨西哥灣和東海岸港口，休士頓港處理的貨物量創歷史新高。DHL 發現出現壅塞的另一個內陸港口是埃爾帕索，這是貨物進出墨西哥的重要口岸。

艾爾布蘭德說，「美國國會下周將重新開會。我們現在等著看會發生什麼。」

如果工會和鐵路公司之間未能達成協議，鐵路罷工可能會在 12 月 9 日開始。國會可以根據憲法的商業條款行使其權力進行干預，以引入立法來阻止罷工或停工，並制訂工會與承運人之間的協議條款。