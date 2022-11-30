Fed 11月貼現率會議紀錄：3家聯準銀行董事會支持升息2碼

聯準會 (Fed)11 月貼現率會議紀錄顯示，美國 12 家地區聯準銀行董事會中，有 3 家支持升息 2 碼 (50 個基點)，小於最終實施的 3 碼 (75 個基點)。

會議紀錄顯示，在 11 月利率決議前一至兩周舉行的會議上，堪薩斯城、費城和紐約聯準銀行董事會均支持將貼現率調升 2 碼，其他 9 家銀行則支持 3 碼。

值得注意的是，相較於前兩次會議至少都有 1 家董事會支持升息 4 碼，這次沒有人支持 4 碼的決定。

雖然地區聯準銀行董事會並非決策者，他們對貼現率的表決不會直接影響 Fed 的政策利率，但他們會定期和各自總裁會面討論，而後者將和 Fed 主席和理事會一同做出決策。

3 位支持升息 2 碼的董事會中，除了費城以外，剩餘兩家聯準銀行總裁都是今年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，分別是堪薩斯城的喬治 (Esther George) 和紐約的威廉斯 (John Williams)，兩人均在本周強調使用政策工具恢復物價穩定的重要性。

另一方面，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (29 日) 再次呼籲，應將利率進一步調升至限制性水準，預估至少要 4.9%，且政策利率最終將達到足以對通膨施加下行壓力的水平。

根據 Fed 11 月會議紀要，多數官員認為很快就能放緩升息步伐。Fed 此前已連續四次會議升息 3 碼，使基準利率達到 3.75% 至 4% 區間。