鄭州富士康引關注 返鄉人員多為河南籍短期工

近日河南鄭州富士康員工徒步返鄉引發關注，富士康航空港廠區員工表示，離開園區者大多數是短期工，最近三個月的返費正好到期。

紅星新聞報導，一位在富士康港區工作多年的中層人員說，廠裡多半是短期工，七八成人員皆來自鄭州周邊地區；據他了解，離開園區的人員中，多數是短期工，「正好最近三個月的返費到期」。

返費就是短期工的獎金，除了每月人民幣（下同）三、四千元工資外，只要短期工做滿三個月，且出勤達到一定天數，就能一次性拿到 1 萬塊左右的獎金。該中層人員說：「所以大家拿到錢，再加上有疫情，肯定就不幹了。」

10 月 30 日，小楊決定離開廠區，走了一天一夜，才走到建邦黃河大橋，後被家鄉政府派的接駁車送到一個高速路口。目前，他已被轉移至安置點隔離。

目前，河南省多地都發布公開信，表示將接收從鄭州富士康返鄉的勞工，確保其安全順利返鄉。禹州市疾控中心工作人員說，從鄭州富士康返回禹州的人員，要提前報備，自駕人員須到禹州南站，步行人員則到鄭州新鄭市和禹州市無梁鎮的交界處。

鄭州富士康也有員工選擇留守園區。廠區有疫情，阿意（化名）也曾想過回家，但最終放棄，一是再過兩、三個月就過年了，更重要的是，她捨不得返費。員工在職 90 天、出勤滿 55 天後，可獲得 7,000 元返費，領取時必須是在職狀態。

阿意說：「我們宿舍八個人，走了三個，剩下的沒打算回去，大家真的捨不得（返費）。」

鄭州富士康一名人力部門工作人員表示，員工去留自由，想離職的員工，可辦理離職手續，留下者正常開工。確診員工正常隔離，由政府接管。現在，富士康仍保持每天做核酸檢測和快篩，希望離職員工不要自己徒步，當地政府會對接。