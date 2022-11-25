蘋果要買曼聯？MacRumors：消息不實

蘋果要買曼聯？MacRumors：消息不實(圖:AFP)
蘋果要買曼聯？MacRumors：消息不實(圖:AFP)

據媒體引述知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 公司目前不打算收購英超足球俱樂部曼聯。

英國小報《每日星報》周四 (24 日) 早前的一篇報導稱，蘋果公司表示有興趣以大約 70 億美元的價格收購曼聯，但《MacRumors》進一步查證，表示蘋果並沒有此一計畫。

自 2005 年以來，曼聯一直由格雷澤家族 (Glazer family) 持有多數股權。而曼聯在周二宣布，其董事會計畫「探索戰略替代方案」，選項之一就包括了出售俱樂部。同一天，曼聯還宣布隊中明星球員 C 羅 (Cristiano Ronaldo) 將離開球隊。

格雷澤家族打算出售俱樂部的消息，當天帶動曼聯 ADR(MANU-US) 大漲 14.57% ，每股 14.94 美元，創其在美國 IPO 上市以來最大單日漲幅。外界預計曼聯出售估值將超過曼聯目前的市值 24.61 億美元。

在這之前，斯特拉執行長馬斯克 (Elon Musk)8 月份曾發推文，表示要購買曼聯，幾小時後他表示這只是「玩笑一則」。

蘋果雖然沒有收購曼聯的計畫，但近期一直在進軍體育內容領域。包括與美國大聯盟 (MLB) 合作，在 2022 年例行賽期間每周五播出一場球賽，並將成為未來 10 年 MLS(美國職業足球大聯盟) 球賽的獨家提供商。

外界普遍認為，接下來 4 年，蘋果還會競標 NBA 、WNBA 、NASCAR 賽車賽等一系列體育賽事轉播權。

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