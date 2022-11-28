外資大舉出脫電子權值股 提款晶圓雙雄逾63億元

台股今 (28) 日終場下跌 221.64 點或 1.5%，收 14556.87 點，市場成交值萎縮到 1984.44 億元。三大法人同步賣超、合計賣超 158.58 億元，大型電子股成為外資提款重災區，賣超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW)2.83 萬張，提款逾 63 億元。

台股集中市場 28 日外資及陸資賣超 107.72 億元，投信賣超 6.23 億元，自營商賣超 44.63 億元；期貨市場方面，外資及陸資期貨淨交易口數 4441 口，未平倉合約口數增至 9212 口。

台股集中市場外資及陸資買超較多個股爲，永豐金、新光金、元大金、統一、英業達、長榮航、興富發、遠東新、三商壽、光寶科；賣超較多個股爲，中鋼、友達、鴻海、聯電、台泥、台積電、陽明、群創、開發金、四維航。

台股集中市場投信買超較多的個股爲，開發金、中鋼、國泰金、裕隆、中信金、南亞、元大金、聯強、瑞昱、裕民；賣超較多個股爲，華新、統一、台泥、英業達、永豐金、光寶科、遠東新、仁寶、美時、欣興。

台股集中市場自營商買超較多個股爲，國喬、飛宏、中興電、光罩、南帝、華通、美利達、華擎、寶齡富錦、亞泥；賣超較多個股爲，群創、鴻海、富邦金、聯電、國泰金、台積電、華新、新光金、友達、裕民。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天下跌且三大法人呈現賣超，仍屬漲多拉回修正，目前大盤仍由多方掌控，且盤中低檔仍見承接買盤，後勢應以正面解讀。