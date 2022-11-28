【台股龍捲風】台積電adr有大跌嗎?那今天跌真的?跌假的?9合1後，脫口罩啦！別買錯！

行情如 10/27 鉅亨網所說，在加權日 KD 黃金交叉下，指數就是一路上攻，而今早日 KD 死亡交叉，並跌破 80 軸後，造成較大的指數賣壓，本周將聚焦【美國非農】與【核心 PCE】、【鮑爾及多名 Fed 官員】再加上中國「清零」引發眾怒 ，北京、上海等地掀抗議潮，使得避險資金湧入美元，美元升，台幣貶，台積電大跌，自然指數出現回檔修正，而配合上周，周指數漲，周量縮，形成量價背離下，本周震盪行情已在所難免了，而這時只要周 kd 持續黃金交叉，半年線也能守穩下，下一站還是有機會挑戰【年線】的?

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【盤面結構】: 今為 9 合 1 選後第一天，執政黨相對表現不理想下，早盤再度攻擊【軍工】【安控】，【光纖】及【車用】而上週五獲利調節賣壓較重的【生技股】: 保瑞 (6472-TW) 北極星 (6550-TW) 長聖 (6712-TW) 旭富 (4119-TW) 藥華藥 (6446-TW)，今似乎也沒大跌，而上周期待歐洲線有可能在 11 月率先觸底的【航運股】，雖報價持續跌，但相關概念股: 萬海(2615-TW)、長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW) 雖跌但似乎也還不至於重挫，代表這行情看似弱，其實還是有些類股是有人在顧的。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看:

【軍工股】: 雷虎 (8033-TW) 上周出現超醜的大量長上影線，今竟然開低走高收漲停，當然帶動相關股: 精剛(1584-TW)、和成(1810-TW)、寶一(8222-TW)，這族群已變為籌碼戰，有賺錢的人停利點應先設好

【光纖股】: 華星光 (4979-TW) 又來了，早盤 10 點鐘就拉漲停，帶動眾達 (4977-TW) 統新 (6426-TW) 波若威(3163-TW)

【安控】: 晶睿 (3454-TW) 昇銳 (3128-TW) 奇偶 (3356-TW) 杭特(3297-TW)

美股怎麼了！台股怎麼辦? 本波 NASDAQ 如節目所說，明顯沒跟上，肯定要靠 TESLA 幫忙才行 (這此之前 TESLA 事先破低，週三急拉 + 7.82% 後周五小跌 0.19%)

而我們率先提出:【大摩預期車用晶片荒暫告結束】對於整車的絕對有利，裕隆 (2201-TW)(上周 + 23.17%) 今再度大漲、中華車 (2204-TW)(上周 + 14.62%) 今持續上攻，還帶動同集團並具有軍工概念的嘉裕 (1417-TW)，接下來悶很久的【車概股】如: 台半(5425-TW) 富鼎 (8261-TW) 順德 (2351-TW) 朋程 (8255-TW) 怡利電 (2497-TW) 同致 (3552-TW) 耿鼎 (1524-TW) 甚至於冰鎳概念股華新 (1605-TW) 震盪就有戲啦！

而電子股當然就是本波主流

台積電 (2330-TW) 馬首是瞻今收 480.5，矽智財: M31(6643-TW)、晶心科 (6533-TW)、愛普(6531-TW)、創意(3443-TW)、智原(3035-TW)、金麗科(3228-TW)、力旺(3529-TW)、世芯(3661-TW) 今震盪為主，持續看好

ABF: 欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)，下方跳空缺口只要沒回補，持續看多

觀光餐飲: 晶華 (2707-TW) 富野 (2736-TW) 雲品 (2748-TW) 八方雲集 (2753-TW) 王品 (2727-TW) 亞洲藏壽司 (2754-TW) 山富 (2743-TW) 東哥遊艇(8478-TW)

本周行情震盪為主，這時好的個股【續航力】就會是重點

★11 月份如預期很有看頭，12 月份將延續多頭！全新陣容 11 月 1 日上線

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》