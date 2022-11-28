升息循環尾聲 布局長天期投資級債 半年後平均歷史報酬率上看10.6%

聯準會官員釋出放緩升息訊息，投資級債應對景氣波動的避險再被彰顯，元大投信指出，長天期投資級債信評水準佳，現階段具高息優勢且未來有相當大的價格成長空間，適合年輕族群領息同時布局未來可期的債市多頭行情。

「元大 10 年以上投資級企業債券基金」研究團隊指出，在聯準會展開史上罕見的激烈升息下，利率水準快速提升，優質的投資級債出現逾 5% 殖利率 (J.P. Morgan 美國 10 年期以上流動性債券指數)，現階段投資人不需要過度承擔垃圾債或是股市的風險，就能取得穩定的現金流來源。同時投資等級債最甜美的進場時間並不是停止升息後，而是在最後一次升息前一個季度左右，因為資金會提前反映停止升息預期，債券價格將逐步墊高，以過往升息循環尾聲進場經驗，10 年以上投資級債平均歷史報酬率，6 個月後可達 10.6%，3 年後則可達 40.2%。目前市場普遍預期，2023 年第一季將迎來聯準會本次升息循環最後一次升息，現在就是布局投資等級債的好時機。

債券最大的特色就在不違約的前提下，發債企業每期會固定支付債息，因此用愈低的價格進場買進，對於取得債息的殖利率更有利。以 J.P.Morgan 美國流動性債券價格指數為例，近期價格難得回檔至 2000 年以來最低位置，加上投資級債發債企業都是國際知名大企業，包括台積電、IBM、賓士、美國運通等，信評都在 A 以上，違約率甚低，目前殖利率水準正在吸引資金買進。

元大投信最新「元大全球投資級債券傘型基金」，共有三檔不同天期的投資級債券基金，其中聚焦長天期投資級債的「元大 10 年以上投資級企業債券基金」，主要持有距到期 10 年以上債券，提供新台幣、美元級別選項，也可選配息、不配息級別，預計在閉鎖期打開後進行每季配息，配息月份規畫在二、五、八、十一月，與「元大 2 至 10 年投資級企業債券基金」配息月分一、四、七、十月可互相搭配。

「元大 10 年以上投資級企業債券基金」研究團隊表示，美國通膨增速雖已有見頂跡象但還未到達聯準會標準，而且預期還會維持高檔一段時間，高通膨環境對於經濟負面影響正在發酵。相較於正受到強勢美元所苦的新興市場債、可能受害於高利率環境違約風險的非投資等級債，優質的資產在此時相對受到青睞，不用承擔高風險又能享有收益率，高信評的投資級債成為此階段最佳選擇。

「元大 10 年以上投資級企業債券基金」研究團隊補充，長天期債券與利率連動最敏感，在升息近尾聲時，長天期債券價格往往率先反映，而若一旦進入降息，更是債市多頭最大受惠者。因此在升息高峰已過之際，現在正是布局長天期債券好時機。