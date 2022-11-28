台股量縮大跌退守14500點 三大法人聯手賣超158.58億元

台股今 (28) 日賣壓出籠，一度回測 14500 點關卡，半導體三雄遭到大舉調節，但觀光、汽車等族群仍吸引資金進駐，加權指數終場下跌 221 點，收在 14556 點，失守 5、10 日線，成交值不足 2000 億元。三大法人均站賣方，合計賣超 158.58 億元。

觀察法人今天資金動向，外資自台股提款 107.71 億元，為連 2 賣；投信轉為賣超 6.23 億元；自營商賣超 44.61 億元，為連續第 7 天調節。三大法人合計賣超 158.58 億元。

半導體三雄今天遭到大舉調節，台積電賣壓沉重，終場大跌 3.51%，收在 480.5 元；聯發科重挫超過 3%，險守 700 元大關；聯電同步跌逾 3%，收在 44.4 元。台達電、瑞昱、國巨、日月光投控股價震盪走低，但大立光、華碩、南電等電子指標股仍有撐。

金融股漲跌互見，國泰金、兆豐金等跌逾 1%，元大金逆勢上漲近 1%，富邦金、開發金則收平盤。航運股賣壓偏重，萬海、陽明均下跌超過 2%，長榮也挫 1.8%。台塑四寶全面走低，其中台塑化大跌超過 3%，南亞下挫 1.4%。

汽車族群今天表現有撐，裕隆 (2201-TW) 在法人青睞下，股價連日走揚，今天再大漲逾半根停板，收 64.8 元，創 11 年新高，同集團的中華、江申同樣漲勢凌厲，其他包括耿鼎、宏旭 - KY、怡利電、麗清、聯嘉等均在盤上表現。