盤中速報 - 博智(8155)急拉2.14%報119.5元，成交371張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.14%，28日09:04報119.5元，成交371張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲7.76%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.02%。櫃買指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-486 張
- 外資買賣超：-686 張
- 投信買賣超：+340 張
- 自營商買賣超：-140 張
- 融資增減：+615 張
- 融券增減：+93 張
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+13.65%
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原投組報酬率
+7.21%
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投組標的成分
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