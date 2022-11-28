盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.28%報112.5元，成交80張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.28%，28日09:04報112.5元，成交80張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌3.48%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.79%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+416 張
- 外資買賣超：+320 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+96 張
- 融資增減：-161 張
- 融券增減：-6 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.36%
$11,636
原投組報酬率
+10.59%
$11,059
投組標的成分
40%
5425
20%
6515
20%
8222
10%
2457
10%