盤中速報 - 美食-KY(2723)急拉2.28%報112.5元，成交80張

美食-KY(2723-TW)近5分K漲速2.28%，28日09:04報112.5元，成交80張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美食-KY(2723-TW)近5日股價下跌3.48%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲0.79%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+416 張
  • 外資買賣超：+320 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+96 張
  • 融資增減：-161 張
  • 融券增減：-6 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.36%

$11,636

原投組報酬率

+10.59%

$11,059

投組標的成分

  • 40%

    台半

    5425

  • 20%

    穎崴

    6515

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    利安資金日本增長基金(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞