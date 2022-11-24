盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至118.0元，漲幅達8.26%

博智(8155-TW)24日13:10股價上漲9元，報118.0元，漲幅8.26%，成交5,174張。
博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。
近5日股價上漲6.86%，櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,146 張
- 外資買賣超：-2,183 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+37 張
- 融資增減：+798 張
- 融券增減：+59 張
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