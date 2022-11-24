盤中速報 - 博智(8155)股價大漲至118.0元，漲幅達8.26%

博智(8155-TW)24日13:10股價上漲9元，報118.0元，漲幅8.26%，成交5,174張。

博智(8155-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發及零售業。國際貿易業。

近5日股價上漲6.86%，櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,146 張
  • 外資買賣超：-2,183 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：+798 張
  • 融券增減：+59 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.10%

$11,210

原投組報酬率

+6.78%

$10,678

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    光罩

    2338

  • 20%

    啟碁

    6285

  • 10%

    美時

    1795

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞