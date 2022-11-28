盤中速報 - 威強電(3022)急拉2.14%報71.5元，成交225張

威強電(3022-TW)近5分K漲速2.14%，28日09:03報71.5元，成交225張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價上漲7.55%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.34%。台灣加權指數上漲1.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,608 張
- 外資買賣超：+1,364 張
- 投信買賣超：+100 張
- 自營商買賣超：+144 張
- 融資增減：+1,397 張
- 融券增減：+81 張
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