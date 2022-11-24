盤中速報 - 博智(8155)急拉2.27%報112.5元，成交455張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.27%，24日09:08報112.5元，成交455張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲6.86%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.78%。櫃買指數上漲0.57%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,146 張
  • 外資買賣超：-2,183 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：+798 張
  • 融券增減：+59 張

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