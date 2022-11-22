盤中速報 - 博智(8155)急拉2.33%報110.0元，成交745張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.33%，22日10:03報110.0元，成交745張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲10.61%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.75%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,030 張
- 外資買賣超：-2,072 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+42 張
- 融資增減：+931 張
- 融券增減：+8 張
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AI優化後報酬率
+29.00%
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原投組報酬率
+22.77%
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投組標的成分
40%
3441
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20%
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