盤中速報 - 博智(8155)急拉2.33%報110.0元，成交745張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.33%，22日10:03報110.0元，成交745張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

博智(8155-TW)近5日股價上漲10.61%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.75%。櫃買指數上漲1.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,030 張
  • 外資買賣超：-2,072 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+42 張
  • 融資增減：+931 張
  • 融券增減：+8 張

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