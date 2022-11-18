盤中速報 - 博智(8155)急拉2.28%報111.0元，成交143張

博智(8155-TW)近5分K漲速2.28%，18日09:00報111.0元，成交143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲14.75%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.09%。櫃買指數上漲5.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-710 張
- 外資買賣超：-748 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+573 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
博智(8155-TW)近5分K漲速2.28%，18日09:00報111.0元，成交143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
博智(8155-TW)近5日股價上漲14.75%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.09%。櫃買指數上漲5.72%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.58%
$12,258
原投組報酬率
+15.61%
$11,561
投組標的成分
40%
1760
20%
6245
20%
3081
10%
3207
10%