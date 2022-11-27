〈台股風向球〉外資部隊漸到位 年底作帳行情升溫

台股加權指數過去一周續彈 273.52 點，周線連 4 紅，11 月以來已反彈 1828.76 點；即將進入 12 月，法人認為，由於美國通膨數據低預期，市場認為聯準會 12 月有望放緩升息，新台幣轉強、外資已連買 3 周，是 5 月中旬來首見，只要新台幣偏強態勢延續，外資年底作帳行情將持續升溫。

據外媒報導，美國黑色星期五消費節買氣仍不弱，但歐洲市場顯然清淡許多，終端庫存壓力仍有待時間消弭，接下來市場將反映黑色星期五購物數據。

從台股技術面來看，由於台積電領銜拉動指數急行軍，台股自前波低點自今已反彈達 2100 點，過去一周再收復 5 日線和 10 日線，短線由多方主導，本周有望沿續短多格局。

而籌碼面也見外資回神，三大法人周買超 241 億元，呈現連 3 買，其中，外資 11 月以來已買超 1690 億元，終結連 10 個月賣超，法人認為，外資的資金正在匯集，趕在年終進行一波季底作帳。

可留意過去一周，外資買超主要集中在金融族群，分別為永豐金 7.4 萬張，中鋼和元大金均近 5 萬張，新光金和聯電均逾 3 萬張，兆豐金和力積電在 2.5 萬張上下，中信金、臺企銀和長榮也獲買超過 2 萬張。

法人解讀，整體來看，季線扣抵值往下，最快本周上彎，下檔短期均線支撐力道轉強，而年底法人和集團作帳蓄勢待發，熱門題材族群仍會有表現空間，低基期股也有補漲機會。