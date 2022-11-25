〈台幣〉強升1.22角收30.905元 創2個半月新高 周線連3漲

在熱錢回流下，新台幣兌美元匯率今 (25) 日強勢走揚，衝破 31 元關卡，一度強彈近 2 角，升抵 30.836 元，不過，為避免匯率升勢過猛，央行適時介入調節，使得終場升值幅度收斂至 1.22 角，以 30.905 元作收，仍寫 2 個半月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至 20.875 億美元。

新台幣匯率周線連 3 漲，本周累計升值 0.85% 或 2.65 角。

美國聯準會 11 月會議記錄釋出鴿派訊號，帶動新台幣兌美元匯率延續昨天強彈氣勢，盤中一度升值 1.91 角，最高衝上 30.836 元，外資蜂擁匯入，進口商買匯力道有限，使得央行擴大進場調節，台北外匯市場成交金額 16.79 億美元，元太外匯市場成交值 4.085 億美元。

美股周四因感恩節休市一天，台股今日走勢震盪，指數一度站上 14800 點，但賣壓隨即湧現，電子權值股欲振乏力，加權指數終場小跌 5 點，收在 14778 點，成交值增至 2308.77 億元。外資終止連 3 買，反手賣超 0.71 億元。

根據央行統計顯示，美元指數今天小跌 0.06%，新台幣勁揚 0.39%，維亞幣中最強勢，韓元升值 0.34%，新加坡幣與日圓升值 0.14%，人民幣則貶值 0.13%，歐元貶值 0.08%。