油價月線下滑9% 石油股為何反漲5%？

石油市場出現特殊現象：過去一個月油價下跌 9%，但石油股卻上漲 5%。

這樣的分歧恐意味石油股將逆轉下行，因為其漲幅已遠大於大宗商品價格。然而，一些分析師卻認為許多石油股還有更多上漲空間，其樂觀情緒很大程度來自投資者對能源的情緒，而非嚴格地以基本面判斷。

華爾街多年來一直在迴避石油和天然氣股票，因其表現不佳且恐因而影響氣候變遷，但股價反彈與能源對經濟的重要性與日俱增，導致華爾街難以完全迴避該產業。倘若大型通才基金經理人和指數基金擴大對石油和天然氣的曝險，這可能會讓股票有更正面的動能。

Tudor, Pickering, Holt 投資商銀分析師 Matt Portillo 近日寫道，石油公司第三季收益並不驚人，但石油股卻仍保持強勁。

他認為這可能是資金流動的結果，因為投資者越來越對能源感興趣，且有鑑於到 2024 年原油的穩健估值和上行空間，應會在未來 18 個月內繼續推高該行業在 S&P 500 指數內的權重。(目前為 5.6%)

15 年前，能源產業在 S&P 500 指數的權重佔 10% 以上，但眼見多年來財務表現疲弱後，投資者遠離這些股，2020 年新冠疫情爆發並削弱石油需求之際，該權重比率甚至低於 3%。

然而，能源產業的收益現在 S&P 500 整體營收基礎所佔比例越來越大，第三季該產業收益增長 142%，遠高於 S&P 500 平均收益成長 4.5% 的水準，令能源產業第三季收益在 S&P 500 整體營收佔比達 14%。但該產業在 S&P 500 市值佔比仍小得多。

花旗分析師 Alastair Syme 預估明年能源股將再次優於市場，因為投資者湧入這些股票，以期躲避其他地方收益衰退的衝擊。

Syme 本周報告指出，雖然一些美國大型能源股已經處於歷史高位，但市場仍將進一步轉向能源股。他將英國石油 (BP-US) 評級自「中立」調升至「買進」，且也喊買康菲公司 (COP-US) 和西班牙公司 Repsol REP (REPYY-US) 的 ADR。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 表示，調查結果也意外發現，通才投資者對能源越來越有興趣 。他提到，2015 年至 2020 年期間進行的調查顯示，對能源有興趣的通才投資者比率不到 10%，但現在高達 38%。「通才投資者回來了，且參與度很高。」