看準年輕世代愛炫住家 全球首家LV居家用品店落腳上海

中國封控抑制消費與需求，但高端消費顯然仍吸引外企入駐，路易威登 (LVMH) 周五宣布，計劃在上海開設全球首家的家具和家居用品專門店，進一步佔據中國富裕家庭的生活環境。

LV 家具和家居用品店展場位於一座百年歷史的三層豪宅內，將於周一開放，僅限預約客參訪。

根據該公司聲明，該展場將以快閃店的方式試行數月，若試行成功將轉為正店經營。

媒體預覽期間，該商店陳列的貨品並未標明售價，但根據外媒採訪現場員工表示，由坎帕納兄弟 (Campana brothers) 設計的懸吊繭椅售價超過 人民幣 70 萬元 (97860 美元)，還有一盞類似玻璃牛奶瓶的小燈包裹在皮革錶帶中，其售價為人民幣 40500 元。

由於新冠疫情的限制、房市下滑以及廣泛經濟不確定性，打壓奢侈品消費，因此位於中國的奢侈品牌必須另闢營收蹊徑。

GlobalData 消費者分析師 Bobby Verghese 表示：「LVMH 正努力藉由開拓新途徑，與中國千禧一代和 Z 世代消費者產生共鳴，以期重新定位為當代奢侈品牌。」他估計，到 2026 年前，中國家居產業銷售額將成長至 7820 億美元。

Verghese 認為 LVMH 進軍家居用品是不錯的選擇，尤其首先挑上中國市場。

「相比老一輩的消費者，Y 世代和 Z 世代消費者更不介意在社交媒體上炫耀他們的生活方式，LMVH 的目標是在這新興領域獲得先發制人的優勢。」