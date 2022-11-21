iPhone 14 Pro系列發貨時間再延長 中國市場排到明年1月

蘋果 (AAPL-US) 中國官網顯示，目前消費者下單購買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已經排到明年 1 月，等待時間超過一個月，且北京、上海等地蘋果零售商店均賣到缺貨。

IT 之家報導，目前消費者下單買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已經排到明年 1 月，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 預計發貨時間為 2022/12/27-2023/01/03，用戶等待時間超過一個月。

此外，該系列在實體店供應情況也不佳，北京、上海、青島等地蘋果零售商店均顯示目前缺貨。

相較下，iPhone 14 /Plus 機型供應充足，現在消費者下單，第二天就能收到貨，且零售商店也有現貨，可見消費者對 iPhone 14 /Plus 機型的興趣確實不大，畢竟升級不明顯。

除了需求持續升溫之外，產量下降也是 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max 嚴重缺貨的主因之一。

10 月底，新冠肺炎疫情影響鴻海 (2317-TW) 鄭州廠生產，爆發員工返鄉潮。11 月 7 日，蘋果表示，儘管 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 需求強勁，但出貨量將低於預期，用戶拿到新機的時間將更長。同時，蘋果正與供應商密切合作，力拚恢復正常生產水準。

不過，據第一財經上周報導，鄭州廠預先招工報名總人數超過 10 萬人，名額已滿，目前鴻海已暫停招工，可望減緩鄭州廠的生產壓力。