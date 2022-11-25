〈陸港盤後〉北京部分地區面臨「類封城」 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周五（25 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.4%，利空是中國新增確診人數首度突破 30,000 例大關，凸顯疫情惡化，且北京部分地區面臨「類封城」，引發恐慌性搶購。

滬指周五收盤漲 0.4% 報 3,101.69 點，深成指跌 0.48% 報 10,904.27 點，創業板指跌 1.12% 報 2,309.36 點；兩市成交額合計人民幣 7,399 億元，「北向資金」淨買入 74.51 億元。

房地產類股大漲，醫藥、軟體、汽車、半導體、軍工等族群走低。

香港恒生指數收盤跌 0.49%，恒生科技指數重挫 2.31%。

中國政府周五公布的數據顯示，周四新增 31,987 例感染病例，打破周三創下的 29,754 例歷史紀錄。廣州病例超過 7,500 例，重慶超過 6,000 例，北京則超過 1,800 例。

全國新增染疫人數不斷增加，導致中國政府面臨挑戰，官員希望從全面封鎖轉向針對性封控，以降低對民眾和企業的干擾。不過，在政府初步放寬檢測和人流限制後，一些地方的官員再次下達大規模篩檢和封鎖的命令，以圍堵病毒。

這意味主要城市並未發布明確命令，未大規模封控，而是封鎖個別公寓樓。在北京朝陽區居民被告知非必要不外出後，北京超市宅配應用程式（App）已不堪重負，生鮮超市也不再接受訂單，有些餐館甚至停止外帶服務。

新浪微博用戶「我是瑤瑤妹兒呀」周五發文說：「我想舉報北京市朝陽區青年路小悅中心 3 號樓已經封控五天，共 400 多戶。從 20 號開始到現在都沒有準確消息說什麼時候解封、也聯繫不到任何社區人員… 也沒有人協助訂購物資。」

另一名用戶「where 文文」則說：「小區所有人都配合著居家七天，現在小區竟然用鐵板子封起來了。請問是怕我們逃跑，還是出於什麼目的？」

對此，Tribeca Investment Partners 投資組合經理人 Jun Bei Liu 表示，儘管中國確診病例激增，但中國市場的展望正在改善。她說，在接下來 12 個月裡，情勢會好轉，人們已在其他經濟體看到這種改變。